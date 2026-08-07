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Ahorros

El truco para ahorrar en ropa que no depende de las rebajas: calcular cuánto cuesta cada uso

Para básicos como vaqueros o camisetas, invertir en piezas de calidad y que encajen con el estilo propio supone un ahorro considerable frente a la acumulación de artículos económicos

Fotos escaparates rebajas

Fotos escaparates rebajas / Victor Garrido

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Marina García

Zamora

Las rebajas, los códigos de descuento y las promociones de temporada suelen ser la primera opción cuando queremos ahorrar al comprar ropa. Sin embargo, existe un truco mucho menos evidente que puede cambiar por completo la forma de mirar los precios: dejar de pensar en cuánto cuesta una prenda y empezar a pensar en cuánto cuesta cada vez que te la pones.

Es lo que se conoce como “coste por uso”.

La idea es sencilla. Una camiseta de 10 euros que termina olvidada en el armario después de dos usos puede salir, en la práctica, mucho más cara que otra de 30 euros que utilizas durante años.

El cálculo que puedes hacer antes de pasar por caja

Antes de comprar una prenda, hazte una pregunta: ¿cuántas veces creo realmente que voy a ponérmela?

Si una chaqueta cuesta 60 euros y calculas que la utilizarás unas 60 veces, su coste aproximado sería de un euro por uso. En cambio, una prenda de 20 euros que solo utilizas cuatro veces tendría un coste de cinco euros por uso.

Este pequeño cambio de perspectiva puede ayudar especialmente con las compras impulsivas, ya que obliga a pensar más allá del descuento que aparece en la etiqueta.

La otra etiqueta que conviene mirar

Pero el precio no es lo único importante. La etiqueta interior de composición también puede dar pistas sobre cómo podría comportarse una prenda con el paso del tiempo.

Revisar el tejido, las instrucciones de lavado, las costuras y el acabado permite valorar mejor si estamos ante una prenda que encaja con nuestro uso habitual.

También conviene preguntarse si requiere cuidados especiales. Una pieza aparentemente barata puede dejar de serlo si necesita limpieza profesional frecuente o si resulta poco práctica para el día a día.

El error de comprar porque “está rebajado”

Uno de los mayores peligros de las promociones es confundir descuento con ahorro.

Una prenda rebajada no supone necesariamente ahorrar dinero si no la necesitabas o apenas vas a utilizarla. De hecho, una forma sencilla de comprobarlo es imaginar que el artículo estuviera a su precio habitual y preguntarte si seguirías queriéndolo.

Si la respuesta es no, posiblemente sea el descuento (y no la prenda) lo que está impulsando la compra.

Un truco especialmente útil para los básicos

El coste por uso resulta especialmente interesante en prendas como vaqueros, zapatillas, chaquetas, abrigos o camisetas básicas.

En estos casos, pagar algo más por una pieza que realmente encaja con tu estilo, combina con varias prendas y vas a utilizar con frecuencia puede resultar más económico a largo plazo que acumular numerosas alternativas baratas.

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Por eso, la próxima vez que veas un gran porcentaje de descuento, quizá la pregunta más útil no sea “¿cuánto me ahorro?”, sino otra muy diferente: “¿Cuánto me va a costar cada vez que me lo ponga?”

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