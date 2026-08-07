Cómo sobrevivir a la cuesta de septiembre sin que tu bolsillo se resienta

La cuesta de septiembre vuelve cada año acompañada de la vuelta al cole, el regreso a la rutina y una larga lista de gastos para muchas familias. Aun así, llegar con dificultades económicas a ese momento no siempre responde a un gasto inesperado. Así lo recoge HelpMyCash, que recuerda la importancia de planificar con antelación los desembolsos habituales de ese mes.

El comparador de productos financieros señala que septiembre concentra gastos que pueden preverse con meses de margen, como el material escolar, la ropa de otoño o las actividades extraescolares, lo que permite preparar la economía familiar antes de que llegue ese momento.

Los gastos que se acumulan en septiembre

La vuelta al cole es uno de los principales desembolsos para muchas familias. HelpMyCash recuerda que, en 2025, el gasto medio previsto por los hogares con hijos en edad escolar fue de 425 euros, de acuerdo con el Observatorio Cetelem. A ello se suman la compra de libros, cuadernos, mochilas, ropa y el pago de las matrículas de las actividades extraescolares.

Pero septiembre no solo implica gastos relacionados con los hijos. Los adultos también retoman su rutina y pueden tener que renovar el abono de transporte, volver al gimnasio o comprar ropa para la nueva temporada.

Además, quienes recurrieron a la tarjeta de crédito durante las vacaciones deben afrontar las cuotas correspondientes, sin olvidar los gastos habituales de cualquier mes, como la hipoteca o el alquiler, los recibos de suministros, el seguro del hogar o la compra del supermercado.

"Los gastos son inevitables, pero una buena planificación puede ayudar a afrontarlos", indican los expertos de HelpMyCash. "La clave es ser conscientes de cuánto vamos a tener que pagar y planificarnos durante los meses anteriores para llegar a septiembre con la mayor parte del dinero ahorrado", añaden.

Cómo preparar el presupuesto para septiembre

HelpMyCash recomienda comenzar elaborando un presupuesto que permita identificar todos los gastos previstos. Para ello, propone revisar los movimientos bancarios del septiembre del año anterior y utilizarlos como referencia para calcular cuánto dinero será necesario.

Una vez estimada esa cantidad, el comparador plantea repartir el importe entre los meses que faltan hasta septiembre y ahorrar una parte cada mes.

"Si, por ejemplo, faltan cuatro meses y prevemos que necesitaremos 1.500 euros, podemos ahorrar 375 euros cada mes. Así, cuando llegue la vuelta al cole, ya tendremos todo el dinero necesario para pagar los gastos", explican desde HelpMyCash. "También podemos aprovechar la paga extra del verano para llenar la hucha", añaden.

Dónde guardar el dinero ahorrado

El comparador propone reservar ese dinero en una hucha digital específica para la vuelta al cole o en una cuenta remunerada que permita ingresar fondos en cualquier momento y retirarlos cuando llegue septiembre.

También recomienda realizar la transferencia al principio de cada mes, justo después de cobrar la nómina, para reducir el riesgo de destinar ese dinero a otros gastos.

Comparar precios y adelantar compras

Además del ahorro mensual, HelpMyCash recuerda que planificar también implica comprar con antelación y comparar precios antes de realizar cualquier compra.

Entre las opciones que recoge figuran adelantar la compra del material escolar al finalizar el curso, recurrir a portales de segunda mano o reutilizar material de otros alumnos como forma de reducir el gasto de septiembre.