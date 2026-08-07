Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El mal estado de las calzadas provoca la mayoría de las quejas de Zamora al Consejo Consultivo de Castilla y LeónEl Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del CanalLos ópticos alertan del riesgo de mirar al eclipse sin protección: "vale un solo segundo para que el daño se produzca"El guardia civil destinado en Zamora que mató a su exmujer en Asturias sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pantalón deportivo más barato del mercado: disponible por menos de 4 euros

Tienes dos colores a elegir

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila infantil en forma de animal que promete enamorar a los más pequeños de la casa: con acolchado en la espalda y correas ajustables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila infantil en forma de animal que promete enamorar a los más pequeños de la casa: con acolchado en la espalda y correas ajustables

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Siempre es un buen momento para hacer deporte y en Lidl tienen el pantalón deportivo más barato del mercado. Disponible en dos colores por menos de 4 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del pantalón corto técnico para hombre de la marca Crivit, que es exclusiva de Lidl, y está fabricado con material reciclado. Un pantalón de secado rápido y evacuación de la humedad que cuenta con bolsillos laterales y cintura elástica cómoda.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Colores

Pero volviendo a los pantalones de deporte, están disponibles en colores beige y negro, y su precio original era de 5,99 euros, pero ahora tienen un descuento del 33 por ciento, con lo que se quedan en 3,99 euros, puedes conseguirlos haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents