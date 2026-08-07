Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la bolsa de viaje plegable más barata del mercado: disponible por menos de 5 euros
Es apta como equipaje de mano en el avión
Daniel Cid
Estamos en verano y llegan las vacaciones, así que en Action tienen la bolsa de viaje plegable más barata del mercado. Está disponible por menos de 5 euros y es apta como equipaje de mano. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de la bolsa de viaje plegable PACKD by Bolan que no es solo apta como equipaje de mano para el avión, sino que se puede llevar de varias maneras y tiene un diseño repelente al agua y plegable.
Esta bolsa de mano es ideal para viajes, vacaciones y escapadas de fin de semana. Llévatela en el avión, cuélgala fácilmente del asa de tu maleta y mantén las manos libres. Llévala como quieras y haz las maletas con inteligencia para cada viaje. Ideal para viajes, escapadas urbanas o una noche rápida fuera de casa. ¡Siempre a punto para salir!
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta bolsa de viaje plegable tenía un precio de 5,99 euros, pero ahora tien eun descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 4,95 euros.
Fuente: La Nueva España
- ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja
- Javier Chacón: 'Estoy muy ilusionado y responsabilizado por ser el empresario de la plaza de Toro
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal
- Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad