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Llega a Decathlon el artículo más revolucionario para tomar el sol: más cómodo que la clásica toalla de playa y ocupa y pesa menos que una silla

Viene con respaldo reclinable y es plegable para transportar como si fuese un maxi bolso, por solo 18,99 euros

Decathlon

Decathlon / Archivo

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Alejandra Carreño

Es un híbrido de la clásica toalla de playa y la silla. Decathlon está revolucionando las compras de verano con su esterilla de playa con respaldo reclinable, ajustable a la posición de cada persona, y plegable para transportar como si fuese un maxi bolso. Todo ello por menos de 20 euros. En concreto, por 18,99 euros.

Esta esterilla es una de las grandes novedades de esta temporada, perfecta para encontrar el relax en la arena. Son todo beneficios: ocupa y pesa menos que una silla de playa y es mucho más cómoda que la toalla de toda la vida. Su base es una especie de colchoneta, por lo que no tendrás la sensación de estar directamente sobre la arena, sino que el "asiento" es mullido. El grosor de la alfombrilla es de 10 milímetros.

Como una bolsa gigante

La composición de la esterilla es de cien por cien poliéster y no permite que los granos de arena se queden en ella. Con una simple sacudida, adiós a la arena. El artículo se pliega fácilmente en tres tramos hasta quedar reducida a una bolsa gigante, que además incorpora un bolsillo secreto para guardar nuestras cosas personales. Viene con asas para llevar colgada.

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La esterilla tiene un peso de 0,9 kilos y unas medidas de 140 cm y 51 cm. La inclinación es manual. La hay disponible en diferentes colores, aunque la gran novedad de este verano es el verde menta.

Fuente: La Nueva España

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