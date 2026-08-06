Los trucos para ahorrar gasolina este agosto y evitar que el depósito arruine tus vacaciones

Con la llegada de agosto los pueblos más pequeños empiezan a llenarse de todos los forasteros que desde el año pasado no pisaban la zona. Las casas empiezan a abrirse, los niños devuelven la vida al municipio y los coches se echan a las carreteras, algunos para quedarse, otros para hacer viajes infinitos entre el trabajo y la villa. Kilómetros y kilómetros que agotan los depósitos y obligan a repostar casi una vez a la semana.

Mientras, los precios de las gasolineras suben tan rápido como baja el depósito, y cuando quieres darte, cuenta estás "sin un duro". Por eso, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA te trae estos consejos para que no sufras tanto este agosto en las carreteras.

Para ahorrar gasolina céntrate en estos hábitos

Acelera con suavidad y evita frenazos. Anticipar el tráfico reduce mucho el consumo.

Anticipar el tráfico reduce mucho el consumo. Mantén una velocidad constante. En carretera, circular a 100–110 km/h suele gastar bastante menos que a 120–130 km/h.

En carretera, circular a 100–110 km/h suele gastar bastante menos que a 120–130 km/h. Cambia pronto de marcha: en motores gasolina, normalmente entre 2.000 y 2.500 rpm; en diésel, entre 1.500 y 2.000 rpm.

en motores gasolina, normalmente entre 2.000 y 2.500 rpm; en diésel, entre 1.500 y 2.000 rpm. Comprueba la presión de los neumáticos una vez al mes y antes de viajes largos. Una presión baja aumenta la resistencia.

Una presión baja aumenta la resistencia. Quita peso innecesario del maletero y desmonta la baca o el portabicicletas cuando no los uses.

No dejes el motor al ralentí durante esperas largas. Si vas a estar parado más de un minuto, suele compensar apagarlo.

Si vas a estar parado más de un minuto, suele compensar apagarlo. Usa el aire acondicionado con moderación. En ciudad puede aumentar notablemente el consumo; en carretera es mejor usarlo que conducir con las ventanillas muy abiertas.

En ciudad puede aumentar notablemente el consumo; en carretera es mejor usarlo que conducir con las ventanillas muy abiertas. Agrupa trayectos para evitar varios arranques en frío , que consumen más.

, que consumen más. Planifica rutas para evitar atascos, obras y desplazamientos innecesarios.

Haz el mantenimiento a tiempo: aceite adecuado, filtro de aire limpio y motor bien ajustado.

aceite adecuado, filtro de aire limpio y motor bien ajustado. Compara precios de gasolineras , pero no recorras muchos kilómetros solo para ahorrar unos céntimos.

, pero no recorras muchos kilómetros solo para ahorrar unos céntimos. Lleva un registro del consumo real. Dividir los litros repostados entre los kilómetros recorridos ayuda a detectar cambios y averías.

¿Mito o verdad?

Seguro que alguna vez has escuchado a alguien decir que "repostar de madrugada es más económico que de día porque la gasolina está más fría y densa", sin embargo, la realidad es que esta acción apenas produce un ahorro, ya que los depósitos está bajo tierra y su temperatura varía muy poco.

Por eso, lo que realmente importa es comparar el precio entre gasolineras cercanas; repostar antes de entrar en autopistas o zonas turísticas; evitar desviarte muchos kilómetros para ahorrarte pocos céntimos y no esperar a estar en reserva para poder repostar.