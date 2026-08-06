El truco del “impuesto invisible” para ahorrar cada vez que te das un capricho.

Una estrategia financiera conocida como el “impuesto invisible” está ganando interés entre quienes buscan ahorrar sin modificar radicalmente su estilo de vida. El método consiste en apartar una pequeña cantidad de dinero cada vez que se realiza una compra no esencial.

La regla es sencilla: después de adquirir un producto o servicio prescindible, la persona debe transferir a una cuenta de ahorro el equivalente al 10% del importe gastado. Por ejemplo, una compra de 30 euros implicaría reservar otros 3 euros.

La técnica también funciona como un mecanismo de control del consumo. Si el comprador no dispone de suficiente dinero para pagar tanto el producto como el 10% adicional, debería renunciar a la compra. De este modo, los caprichos se perciben como ligeramente más caros y se reducen las decisiones impulsivas.

Para evitar utilizar el dinero acumulado, se recomienda depositarlo en una cuenta separada, preferiblemente sin tarjeta asociada, y asignarle un nombre como “No tocar” o “Fondo de emergencia”.

Aunque las cantidades transferidas pueden parecer pequeñas, su repetición permite construir un ahorro de manera gradual. Además, el sistema ayuda a convertir el hábito de gastar en una oportunidad automática para mejorar las finanzas personales.