Cómo elegir un buen tomate: los defectos que debes revisar antes de comprarlo

El tomate es uno de los ingredientes más habituales en ensaladas, gazpachos, salmorejos, sopas, pistos y salsas, además de utilizarse como acompañamiento de carnes y pescados. Así lo recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que también analiza la evolución de su precio, los defectos de calidad que pueden aparecer y la forma de conservarlo correctamente.

La organización explica qué aspectos conviene revisar antes de comprar tomates, cuáles son las principales variedades disponibles y cómo mantener sus propiedades una vez llegan a casa.

La OCU señala que China es el principal productor mundial de tomate, seguida de India y Estados Unidos, mientras que España ocupa el octavo lugar del ranking. El artículo añade que el 63% de la producción española se destina a la industria alimentaria y que, durante el verano, España importa tomates principalmente de Marruecos, Países Bajos y Portugal. Estas importaciones representan menos del 10% del tomate fresco consumido en el país.

La organización también indica que, según su encuesta de precios en supermercados, los tomates de ensalada han experimentado un importante incremento de precio en los últimos años. Desde el año pasado han subido cerca de un 10% y el precio medio supera los 2,6 euros por kilogramo, siendo más elevado en algunas variedades.

Los defectos que pueden presentar los tomates

La OCU explica que un tomate debe estar entero, limpio, consistente y presentar una piel de color uniforme y sin manchas. El artículo distingue entre defectos que afectan a su aptitud para el consumo, como la podredumbre, la sobremaduración, los daños por frío o la inmadurez, y otros defectos leves que no comprometen su conservación.

Entre estos últimos cita la inmadurez, cuando el fruto se recolecta completamente verde y no llega a completar la maduración; las manchas que alteran la coloración; los frutos huecos, relacionados con condiciones ambientales extremas o desequilibrios nutricionales; las heridas o lesiones provocadas por golpes, abrasiones o plagas; y las quemaduras por el sol, que pueden afectar incluso a la pulpa.

Cómo conservar los tomates frescos

La OCU recomienda que, si los tomates están algo verdes, se conserven durante tres o cuatro días a unos 20 grados para que completen su maduración. Si se quiere acelerar ese proceso, aconseja cubrirlos con un paño húmedo. Además, la organización recomienda optar, en la medida de lo posible, por tomate nacional, al considerar que los productos locales reducen el impacto ambiental asociado al transporte y al uso de la refrigeración.

El artículo también repasa algunas de las variedades de tomate más comunes. Entre ellas figuran los tomates especiales, como kumato, raf, corazón de buey, tomate rosa, monterosa u otello, además de las variedades de ensalada, pera, en rama, Daniela o Canario y cherry.