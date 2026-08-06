12 hoteles de España con piscina olímpica para nadar en vacaciones

Seguir entrenando durante las vacaciones es posible sin renunciar a descubrir nuevos destinos. Una selección publicada por Central de Reservas reúne varios hoteles españoles que cuentan con piscinas de 25 y 50 metros pensadas para quienes quieren nadar durante su estancia. La recopilación incluye alojamientos en Canarias, Mallorca, Galicia, Asturias, la Costa Blanca, Gran Canaria y la costa de Barcelona.

La selección recoge las dimensiones de las piscinas, si están climatizadas, el número de calles y las condiciones de acceso, además de indicar cuándo las instalaciones se encuentran dentro del hotel o en un centro deportivo cercano.

Playitas Resort (Fuerteventura)

Playitas Resort dispone de una piscina exterior de 50 metros con ocho calles, climatizada a entre 25 y 26 ºC durante todo el año.

El complejo está orientado a la práctica deportiva y ofrece además instalaciones para ciclismo, running, golf, tenis, pádel y otras actividades.

Club La Santa (Lanzarote)

Club La Santa cuenta con tres piscinas de 50 metros con ocho calles cada una, lo que suma un total de 24 carriles.

Las piscinas están climatizadas mediante energías renovables y los huéspedes pueden reservar carril desde la aplicación del establecimiento tras el check-in.

Barceló Lanzarote Active Resort (Lanzarote)

El complejo dispone de una piscina exterior climatizada de 50 metros, diez calles y equipamiento orientado al entrenamiento.

El acceso puede estar sujeto a disponibilidad y requerir el pago de una tarifa adicional, por lo que recomienda consultar las condiciones antes de reservar.

NH Collection A Coruña Finisterre (A Coruña)

Los huéspedes tienen acceso gratuito al complejo deportivo Metropolitan La Solana, situado junto al hotel.

Entre sus instalaciones figura una piscina olímpica exterior climatizada, además de gimnasio, jacuzzi, sauna y otras zonas deportivas.

Hoposa Villaconcha (Mallorca)

El establecimiento cuenta con una piscina exterior de 25 metros, seis calles y climatizada a 28 ºC.

También incorpora un sistema de vídeo y monitorización para analizar la técnica de natación.

Syncrosfera (Pedreguer, Alicante)

Syncrosfera dispone de una piscina climatizada de 25 metros destinada tanto al entrenamiento como a la recuperación.

Durante el invierno permanece cubierta y en verano funciona al aire libre.

Hotel Fariones (Lanzarote)

El alojamiento ofrece acceso gratuito al Centro Deportivo Fariones, situado a unos 50 metros del hotel.

Allí se encuentra una piscina climatizada de 25 metros junto con otras instalaciones deportivas.

PortBlue Club Pollentia Resort & Spa (Mallorca)

El complejo dispone de una piscina semiolímpica exterior y otra interior.

Central de Reservas recomienda comprobar las condiciones de acceso, ya que pueden variar según la habitación, la tarifa o la temporada.

Valentin Playa de Muro (Mallorca)

El hotel cuenta con una piscina de 25 metros con calles separadas para nadadores.

Según la información del establecimiento, se climatiza a 26 ºC durante los meses de marzo y abril.

Las Gaviotas Suites Hotel & Spa (Mallorca)

Una de sus piscinas exteriores está destinada a la natación y permanece reservada para ese uso salvo durante los meses de junio, julio y agosto.

Fuera de la temporada alta está climatizada.

ARTIEM Asturias (Asturias)

El hotel dispone de una piscina exterior climatizada de 25 metros.

Su utilización puede depender de las condiciones meteorológicas.

Sport Hotel Monte Feliz (Gran Canaria)

El alojamiento permite acceder a una piscina de 25 metros situada en las instalaciones del Orquídea Club, a unos diez minutos a pie.

Además, cuenta con gimnasio y otras instalaciones orientadas a la actividad física.

Una alternativa para clubes y grupos

La selección de Central de Reservas también menciona el Crol Centre Calella, en la costa de Barcelona, que dispone de una piscina exterior de 50 metros y diez calles.

Este centro deportivo trabaja con hoteles cercanos como Hotel Bernat II y Hotel Sant Jordi para organizar concentraciones y estancias dirigidas a clubes y grupos de natación.