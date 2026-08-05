Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de vapor vertical más barata del mercado: deja la ropa impecable y sin esfuerzo

Si quieres planchar de una forma diferente, en Lidl tienen una potente plancha de vapor vertical que es la más barata del mercardo, deja la ropa impecable y sin esfuerzo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la plancha de vapor vertical STH1010/10 Serie 1000 de PHILIPS, que tiene un diseño ligero para un planchado rápido. Con esta plancha experimente un planchado de vapor rápido y sin esfuerzo.

Además, con su diseño ligero y compacto, es más fácil que nunca perfeccionar su aspecto, lo que convierte a la plancha de vapor vertical en la compañera de estilismo definitiva. ¡Solo tiene que enchufarla y listo!

Tiene un depósito de agua de 85 mililítros para dejar la ropa con un aspecto fantástico en una sola pasada. Además, es segura e higiénica, tiene un guante resistente al calor para un planchado de vapor seguro de su ropa.

También garantiza la ausencia de quemaduras en todos los tejidos que se puedan planchar y elimina hasta el 99,9 % de las bacterias para refrescar y eliminar olores. Asimismo, está lista para planchar al vapor en solo 35 segundos y la salida de vapor continua elimina las arrugas de forma eficaz.

También permite planchar la ropa al vapor en cualquier momento y lugar, ya que no se necesita tabla de planchar.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Megadescuento

Pero volviendo a la plancha de vapor vertical, tenía un precio de 34,99 euros, pero ahora tiene un megadescuento del 37 por ciento, con lo que se queda en 21,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España