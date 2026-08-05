Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la gofrera doble que garantiza los mejores resultados: resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza

Lidl vuelve a ampliar su catálogo de pequeños electrodomésticos con una oferta pensada para los amantes de los desayunos y las meriendas caseras. Se trata de la gofrera doble de 1.200 W por solo 19,99 euros, un aparato que destaca por su capacidad para preparar dos gofres con forma de corazón en una sola horneada y por su revestimiento antiadherente de alta resistencia.

Uno de los principales atractivos de esta gofrera es que permite elaborar dos al mismo tiempo, reduciendo el tiempo de preparación y facilitando la elaboración de desayunos o postres para toda la familia.

Cada gofre tiene un diámetro aproximado de 16,5 centímetros, un tamaño ideal para servir con fruta, chocolate, nata o cualquier otro acompañamiento.

Cocción uniforme

La gofrera incorpora una placa de cocción de aluminio fundido a presión, diseñada para distribuir el calor de manera uniforme y conseguir un dorado homogéneo.

Además, cuenta con un revestimiento antiadherente ILAG®, resistente a la abrasión, que facilita el desmoldado de los gofres y simplifica la limpieza tras cada uso.

Fácil de utilizar

Otro de sus puntos fuertes es su indicador luminoso de cocción, con luces rojas y verdes que informan del estado del aparato y del momento adecuado para comenzar a cocinar.

También incorpora un recogecables integrado en la base para facilitar su almacenamiento y se entrega con un manual que incluye cinco propuestas de recetas, ofreciendo ideas para sacar el máximo partido al electrodoméstico.

Alta demanda

La combinación de una potencia de 1.200 W, la posibilidad de preparar dos gofres en una sola horneada, el revestimiento antiadherente ILAG® y un precio de solo 19,99 euros convierte a esta gofrera doble en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España