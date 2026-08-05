Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina para hacer pasta que garantiza los mejores resultados: con tres rodillos diferentes para espaguetis, fettuccine y lasaña
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a reforzar su catálogo de hogar con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la comida italiana. Se trata de la máquina para hacer pasta, un dispositivo que reúne las características necesarias para arrasar en ventas en pocas horas.
Uno de los principales atractivos de este artículo es su versatilidad: dispone de tres rodillos diferentes para espaguetis, fettuccini y lasaña, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias.
Otro de sus puntos fuertes es su función reguladora del grosor de la masa en 7 niveles, ideal para ajustar la finura según los gustos del consumidor.
Máxima seguridad
Según indica el fabricante, dispone de unos pies antideslizantes, así como un gancho de rosca para fijarla a mesas o encimeras, lo que garantiza que la máquina no sufra daños innecesarios. Además, incluye un manual de instrucciones con sugerencia de recetas. La solución definitiva para elevar el sabor de cada plato.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 14,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta máquina para hacer pasta al más puro estilo italiano y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
Diferencial
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Fuente: La Nueva España
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