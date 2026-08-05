Colas kilométricas en Decathlon para conseguir una bicicleta eléctrica de montaña con una rebaja de 500 euros: tiene una autonomía de 70 km y nueve velocidades
La garantía es de tres años
Estamos en verano y son muchos los que quieren disfrutar de la naturaleza sobre dos ruedas. Decathlon ofrece una bicicleta eléctrica de montaña que en estos momentos tiene una rebajada de 500,99 euros. Es, por ello, que hay colas kilométricas en muchas de sus tiendas repartidas por todo el país.
La bicicleta que está en promoción es la Stilus Off Road en color gris claro. Es una bicicleta MTB eléctrica semirrígida de 29 pulgadas, ideal, según recoge Decathlon, para "descubrir la práctica al aire libre y experimentar tus primeras sensaciones todoterreno". Entre todas sus características, destaca que tiene una autonomía de 90 kilómetros y posee nueve velocidades.
Tiene un peso de 22,6 kilos, una batería de 504 Wh, el material del cuadro es de aluminio, el tamaño de las ruedas es de 29 pulgadas, los frenos son de disco hidráulicos y la transmisión, de 1x9. La bicicleta tiene una garantía de 3 años.
Con cinco modos de asistencia
El motor es Star Union CM2502 con una potencia de 410 W. También posee una pantalla TFT a color y cinco modos de asistencia. Tiene un modo "peatón" de asistencia a pie. La bicicleta viene con timbre, luces, cardióptricos de ruedas y pedales.
Su precio en estos momentos es de 1.299 euros, siendo su valor original de 1.799,99 euros. Por lo que es una gran oportunidad para los amantes de las bicicletas y aquellos que quieran disfrutar de la sensación de descubrir el paisaje y sin grandes esfuerzos.
Fuente: La Nueva España
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