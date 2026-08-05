Ahorra aún más con estos trucos que casi nadie conoce sobre Action

Action se ha convertido en el establecimiento por excelencia en lo que a ahorrar se refiere en toda la provincia, pero muy poca gente sabe que hay pequeños detalles que te pueden ayudar a hacer una compra más planificada y ahorrar todavía más en las visitas a esta cadena.

Una esquinita al lado de la caja

Son sorprendentes las ventajas que te puede dar el simple detalle de hacerte socio de la tienda y escanear en cada compra el código qr de la aplicación oficial. Solo tienes que acercar tu 'smartphone' a una esquina al lado de la caja y ¡listo! Te habrás podido ahorrar euros en tu compra.

Las copias de productos de alta gama que te impresionarán

Los llamados 'dupes' están a la orden del día en redes sociales, pero, ¿sabías que en Action puedes encontrar productos inspirados en cremas, maquillaje o perfumes de alta gama con una calidad sorprendente? En redes sociales verás cientos de vídeos de clientes contando su experiencia con estos productos.

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En definitiva, Action llega a Zamora para quedarse, y así lo demuestra con sus precios competitivos y las colas kilométricas diarias de los clientes más fieles.