Ahorra aún más con estos trucos que casi nadie conoce sobre Action
Action facilita la planificación de compras y el ahorro mediante su programa de fidelización y una sencilla app móvil
Action se ha convertido en el establecimiento por excelencia en lo que a ahorrar se refiere en toda la provincia, pero muy poca gente sabe que hay pequeños detalles que te pueden ayudar a hacer una compra más planificada y ahorrar todavía más en las visitas a esta cadena.
Una esquinita al lado de la caja
Son sorprendentes las ventajas que te puede dar el simple detalle de hacerte socio de la tienda y escanear en cada compra el código qr de la aplicación oficial. Solo tienes que acercar tu 'smartphone' a una esquina al lado de la caja y ¡listo! Te habrás podido ahorrar euros en tu compra.
Las copias de productos de alta gama que te impresionarán
Los llamados 'dupes' están a la orden del día en redes sociales, pero, ¿sabías que en Action puedes encontrar productos inspirados en cremas, maquillaje o perfumes de alta gama con una calidad sorprendente? En redes sociales verás cientos de vídeos de clientes contando su experiencia con estos productos.
En definitiva, Action llega a Zamora para quedarse, y así lo demuestra con sus precios competitivos y las colas kilométricas diarias de los clientes más fieles.
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