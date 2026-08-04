El truco del 2x1: cuándo ahorras de verdad y cuándo estás comprando de más
Las tres preguntas cuyas respuestas dan con la clave: con un "no" a una sola ya es suficiente para dejar un producto en la estantería del supermercado
Las ofertas tipo 2x1, segunda unidad al 50% o lleva tres y paga dos tienen un poder enorme en el supermercado. Ves el cartel, haces una cuenta rápida y parece evidente: si te llevas más cantidad por menos dinero, estás ahorrando. Pero no siempre es así. A veces el descuento no reduce el gasto, simplemente te empuja a comprar algo que no necesitabas.
La clave está en una pregunta muy sencilla: ¿ibas a comprar ese segundo producto de todas formas? Si la respuesta es sí, la oferta puede merecer la pena. Si la respuesta es no, probablemente no has ahorrado: has gastado más de lo previsto.
Por ejemplo, un 2x1 en arroz, pasta, aceite, legumbres, leche, detergente o papel higiénico puede ser interesante si son productos que usas siempre, tienen larga duración y tienes espacio para guardarlos. En ese caso, adelantas una compra futura y pagas menos por unidad.
Pero el problema llega con productos que se compran por impulso: snacks, bollería, refrescos, salsas, platos preparados, helados, yogures próximos a caducar o alimentos que en casa se consumen poco. Ahí la oferta puede salir cara. Te llevas dos porque parece una ganga, pero uno acaba caducando, olvidado en la despensa o comido “para que no se estropee”.
También conviene mirar el precio real por unidad, kilo o litro. A veces el cartel de promoción es muy llamativo, pero otra marca, otro formato o incluso el mismo producto sin oferta sale mejor de precio. El “2x1” no debe impedir comparar.
Otro detalle importante es el espacio. Comprar más cantidad implica almacenar más. Si el armario está lleno, si el congelador no da más de sí o si el producto se queda meses dando vueltas, quizá no era tan buena compra. El ahorro también consiste en no convertir la casa en un pequeño almacén.
La regla práctica es esta: las ofertas son buenas cuando encajan con tu lista, no cuando cambian tu lista. Si ibas a comprar un producto y la promoción mejora el precio, adelante. Si la oferta te convence de llevarte algo que no estaba previsto, cuidado: el supermercado ya ha ganado la partida.
Las tres preguntas
Antes de meter un 2x1 en el carro, hazte tres preguntas rápidas: si lo necesitas, si lo vas a consumir a tiempo y si realmente sale más barato que otras opciones. Si falla una de las tres, mejor dejarlo en la estantería.
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