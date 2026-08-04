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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Un supermercado Lidl.

Un supermercado Lidl. / AFP

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de cocina y cuidado del hogar que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Se trata del vaso isotérmico de acero inoxidable, un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en el producto estrella de la temporada dentro de su categoría.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este vaso es que dispone de un aislamiento de doble pared que guarda la temperatura de la bebida con las mejores garantías. Con una práctica asa y un diseño compatible con todos los portavasos convencionales de coche, este artículo se posiciona como la solución definitiva para transportar a cualquier parte.

Principales características

Según indica el fabricante, el portavasos dispone de una abertura grande para un llenado fácil y libre de salpicaduras. El depósito tiene una capacidad útil de 1,2 litros, suficiente para abastecer un largo viaje conservando la temperatura de la bebida. Además, es apto para lavavajillas, lo que simplifica el proceso de limpieza y garantiza mayor durabilidad del producto.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este vaso isotérmico de acero inoxidable que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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