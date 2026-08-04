Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el dispensador de higiene eléctrico más potente y barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a sorprender con un accesorio práctico para el hogar a un precio muy competitivo. Se trata del dispensador higiénico eléctrico por solo 6,99 euros, un dispositivo pensado para utilizar jabón líquido, lavavajillas o gel desinfectante sin necesidad de tocar el envase.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este dispensador es su sensor de movimiento, que permite dosificar el producto de forma automática y sin contacto, favoreciendo una mayor higiene en el uso diario.
Cómodo y fácil de utilizar
El aparato incorpora un depósito con una capacidad aproximada de 330 mililitros, suficiente para varios días de uso antes de tener que rellenarlo. Su diseño facilita el recambio del contenido de forma rápida y sencilla, permitiendo mantener siempre el dispensador listo para su utilización.
Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con pies antideslizantes, que proporcionan una mayor estabilidad sobre la encimera o el lavabo. También incorpora una luz indicadora de funcionamiento y se entrega con las pilas incluidas, por lo que puede utilizarse desde el primer momento.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y un precio de solo 6,99 euros convierte a este dispensador higiénico eléctrico en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. ¡Pincha aquí y consigue el tuyo ya mismo!
Fuente: La Nueva España
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