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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de carbón con ventilación activa que garantiza los mejores resultados: brasas perfectas y con poco humo en escasos minutos

Una oportunidad que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de carbón con ventilación activa que garantiza los mejores resultados: brasas perfectas y con poco humo en escasos minutos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de carbón con ventilación activa que garantiza los mejores resultados: brasas perfectas y con poco humo en escasos minutos

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Emma Fernández

Lidl vuelve a apostar por los amantes de las barbacoas con un modelo pensado para cocinar de forma más cómoda y rápida. Se trata de la barbacoa de carbón que está disponible por solo 59,99 euros, un modelo de sobremesa que destaca por su ventilación activa, su funcionamiento inalámbrico y su capacidad para generar brasas en pocos minutos.

Uno de los principales atractivos de esta barbacoa es su sistema de ventilación activa, que acelera el encendido del carbón para conseguir brasas listas en muy poco tiempo y generar menos humo durante la cocción.

Además, incorpora un ventilador con regulación continua, lo que permite ajustar fácilmente la temperatura y cocinar desde preparaciones suaves hasta alimentos que requieren un calor más intenso.

Funciona sin enchufes

La barbacoa puede utilizarse de forma inalámbrica, ya que funciona con pilas o mediante una batería externa conectada por USB-C (no incluida), lo que facilita llevarla al jardín, la terraza, el camping o un pícnic sin depender de una toma de corriente.

Su diseño compacto y de sobremesa también permite transportarla con comodidad y almacenarla ocupando poco espacio.

Otro de sus puntos fuertes es su recipiente cerrado para el carbón, que evita que la grasa gotee directamente sobre las brasas, reduciendo la formación de humo y favoreciendo una cocción más limpia.

Además, su estructura de doble pared ayuda a reducir el calentamiento de la carcasa, mientras que la bandeja recogegrasa extraíble facilita la limpieza tras cada uso. El conjunto incluye una bolsa de transporte, un cable USB-C y cuatro pilas alcalinas, por lo que puede utilizarse prácticamente desde el primer momento.

La combinación de ventilación activa, funcionamiento inalámbrico, temperatura regulable y un precio de 59,99 euros convierte a esta barbacoa de carbón en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana.  ¡Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo!

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España

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