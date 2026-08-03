Alimentación
El método que permite cocinar toda la semana en pocas horas y comer más sano
Esta técnica de cocina por lotes permite preparar 10 o 12 alimentos de una vez para consumirlos durante la semana, ahorrando tiempo y dinero
"Mañana empiezo a comer más sano", es una de las frases que retumba en la cabeza de muchos ciudadanos y, como un mantra, se repite día tras día sin cambio alguno en sus vidas. ¿Por qué parece tan difícil compaginar la vida laboral, el deporte y una buena alimentación?
Parece que para ahorrar tiempo hay que gastar más dinero en comidas rápidas que, no siempre son saludables. Por otro lado, parece que para llevar una buena alimentación hay que prescindir del tiempo. Sea como fuere, ni una opción ni la otra son inamovibles, y el "batch cooking" ha llegado para poner una solución a este problema.
¿Qué es?
El "batch cooking" es término anglosajón que se traduciría como "cocinas por lotes".
¿En qué consiste?
El método puede ser tan tradicional como innovador, pues junta elementos que se han utilizado "toda la vida" en las casas (como el aprovechar una comida durante el mayor tiempo posible, por ejemplo, con la preparación de un cocido) y tan moderno que se ha vuelto un contenido habitual en las redes sociales.
Consiste en elegir 10 o 12 alimentos, prepararlos a tu gusto de una tacada y de esta manera irlos utilizando a lo largo de la semana.
¿Cuánto tiempo te lleva?
La realidad es que para realizar esta técnica hay que reservar entre una y tres horas del día que elijas, preferiblemente de un domingo para así, dejar la comida de toda una semana preparada. Además, teniendo en cuenta que la comida debe permanecer perfectamente conservada hay ciertos alimentos, como los fritos, que se descartan, mientras que técnicas como la cocción o el horno son las más idóneas, siendo el tomate frito una de las pocas excepciones a esta regla.
Ventajas
- Comida lista para ser consumida
- Una forma de comer saludable
- Ahorro en la factura de la luz
- Ahorro de tiempo
¿Cuáles son los mejores alimentos para hacer "batch cooking"?
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