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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa de cubo de carbón más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Barbacoa en una imagen de archivo.

Barbacoa en una imagen de archivo. / Karolina Grabowska STAFFAGE

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Emma Fernández

¿Te declaras amante de la comida al aire libre? ¡Esta oferta es para ti! Lidl ha ampliado su catálogo de jardín con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a todos sus consumidores. Se trata de la barbacoa de cubo de carbon, un artículo que reúne las característas esenciales para convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es su estrctura: práctica, ligera, móvil y lista para usar en un abrir y cerrar de ojos. La barbacoa está compuesta por un robusto cubo de acero con recubrimiento en polvo y aberturas de ventilación que garantizan una controlada entrada de oxígeno para regular la intensidad del calor y de las brasas.

Con respecto a su seguridad, el fabricante indica que dispone de unas patas plegables a una distancia segura del suelo, lo que llama a la calma y evita posibles accidentes. Además, la parrilla cromada incluye un mango plegable y un asa reforzada para su transporte, ideal para llevarlo a cualquier parte sin necesidad de hacer grandes esfuerzos.

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Alta demanda

La combinación de calidad, seguridad y un precio de tan solo 12,99 euros apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de consumidores ansiosos a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente barbacoa que promete volar de las estanterías y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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