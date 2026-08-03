Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla de 18 piezas más barata y resistente del mercado: elaborada en porcelana de alta calidad

Lidl vuelve a ampliar su sección de menaje con una oferta pensada para quienes quieren renovar su vajilla sin hacer sufrir a la cartera. Se trata de la vajilla SILVERCREST de 18 piezas por solo 29,99 euros, un conjunto de porcelana que destaca por su diseño funcional y por ser apto tanto para microondas como para lavavajillas.

Uno de los principales atractivos de esta vajilla es que incluye 18 piezas, suficientes para servir la mesa de seis comensales. El set está compuesto por seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre, convirtiéndose en una opción práctica tanto para el uso diario como para comidas y reuniones familiares.

Además, está fabricada en porcelana de alta calidad, un material resistente y muy utilizado por su durabilidad y acabado elegante.

Pensada para el uso diario

Los platos hondos, con una capacidad útil aproximada de 0,55 litros, resultan adecuados para servir sopas, cremas, pastas o guisos.

El conjunto ha sido diseñado para ofrecer versatilidad en todo tipo de comidas, adaptándose a las necesidades habituales de cualquier hogar.

Fácil de limpiar

Otro de sus puntos fuertes es su comodidad de uso. Toda la vajilla es apta para lavavajillas, lo que facilita la limpieza tras cada comida, y también puede utilizarse en el microondas, permitiendo calentar los alimentos directamente en el plato sin necesidad de cambiar de recipiente.

Estas características la convierten en una alternativa práctica para quienes buscan ahorrar tiempo en las tareas diarias.

Alta demanda

La combinación de 18 piezas, porcelana de alta calidad, compatibilidad con microondas y lavavajillas y un precio de solo 29,99 euros convierte a esta vajilla SILVERCREST en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Pincha aquí y compra una ya mismo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España