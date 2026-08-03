Los expertos coinciden: el método con el que podrás dormir fresco sin aire acondicionado

Llega el verano y, con el calor, se nos hace difícil conciliar el sueño. Pero hay un método en el que coinciden los expertos que te permitirán dormir fresco sin necesidad de usar el aire acondicionado.

Un método que presenta el doctor Felices, que tiene más de 85.000 seguidores en la red social de Tik Tok, y que están respaldados por la fisiología e, incluso, la historia.

La primera de estas técnicas consiste en poner las muñecas bajo el agua fría durante treinta segundos antes de meterse en la cama. Y es que, de este modo, "enfrías la sangre que va directa a todo tu cuerpo y bajarás tu temperatura", señala.

¿Quieres otra solución? Pues agarra unos calcetines, humedécelos y mételos en el congelador. Cuando ya estén bien fríos, y antes de dormir, los pondremos rodeando los tobillos. Y ojo, no hay que ponérselos como siempre, sino que solo tenemos que cubrir los tobillos.

Hay una última técnica, conocida como el método egipcio. Esto es pulverizar agua fresca sobre la sábana hasta que quede completamente humedecida. Al evaporarse el agua, la tempeteratuva baja varios grados: "Será como dormir sobre un aire acondicionado".

El insomnio

El insomnio no es solo pasar una mala noche. Cuando se repite, puede afectar al ánimo, la concentración, la memoria y la energía diaria. Dormir poco o dormir mal hace que el cuerpo no se recupere bien y que tareas sencillas, como trabajar, estudiar o conducir, resulten más difíciles.

También puede aumentar la irritabilidad, favorecer el cansancio constante y empeorar la sensación de estrés. Muchas personas entran además en un círculo complicado: cuanto más miedo tienen a no dormir, más les cuesta conciliar el sueño.

Para combatirlo, conviene mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de acostarse, no abusar de café o alcohol por la tarde, cenar ligero y reservar la cama para dormir, no para mirar el móvil durante horas. Si el problema se mantiene durante semanas o afecta mucho a la vida diaria, lo recomendable es consultar con un profesional sanitario.

Fuente: La Nueva España