La DGT empieza a multar con hasta 800 euros a los coches que no cumplen la norma de la moneda de euro: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
Hacer esto se considera una infracción grave así que ten cuidado
Alejandra Carreño
Millones de desplazamientos se producirán durante este mes y el que viene en las carreteras de toda España. La previsión que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT) es que se produzcan más de 104 millones de movimientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Por ello, la Guardia Civil incrementará los controles en las principales vías del país. La gran novedad de la campaña especial que acaba de comenzar es el uso obligatorio de la baliza V-16 para señalizar incidencias en la carretera.
Este dispositivo entró en vigor el pasado 1 de enero, por lo que es el primer verano en el que está en funcionamiento. No llevarla en el vehículo puede conllevar multas de 80 euros, como los antiguos triángulos, pero no usarla en caso de emergencia más: hasta 200. No obstante, los agentes mirarán con lupa todo: desde excesos de velocidad y distracciones al volante con el móvil hasta el estado del vehículo y documentación en regla.
Dedicar cinco minutos
Sobre el estado de los vehículos, la Guardia Civil pide dedicar "cinco minutos" antes de arrancar a comprobar el coche. Presión de los neumáticos, nivel de combustible o batería, documentación y equipaje bien sujeto. "Pequeñas comprobaciones pueden marcar la diferencia", alertan. Y ahí es donde entra la regla de "la moneda de euro".
Se trata de un truco para evitar multas de hasta 800 euros. Las deficiencias en los neumáticos es un error frecuente entre los conductores españoles. Se considera una infracción grave no tener las ruedas bien hinchadas o con defectos, pues esto puede ocasionar graves problemas de seguridad vial. Según el fabricante de neumáticos Bridgestone, la mitad de los conductores no comprueba sus neumáticos y tres de cada diez coches calzan cubiertas envejecidos o con defectos.
Por ello, la Guardia Civil aconseja, antes de salir a la carretera, revisar el estado del dibujo de las ruedas, la profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura y, por supuesto, la presión del aire. Según Bridgestone, más de la mitad de los conductores desconoce cuál es la presión de inflado adecuada para sus coches. Para saberlo es tan fácil como consultar la pegatina que se encuentra en la parte del conductor cuando se abre la puerta.
Riesgos
Según advierte la DGT, todos estos defectos en las cubiertas "afectan al agarre, la frenada, la eficiencia energética, la maniobrabilidad del vehículo y a la capacidad de evacuar agua, arena o piedrecillas". En definitiva, "unos neumáticos en buen estado determinan la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes".
Es obligatorio sustituir los neumáticos cuando la profundidad de las ranuras principales de 1,6 mm. Lo recomendable es que estén en torno a 3 mm. Un truco sencillo es utilizar una moneda de un euro para medir el desgaste. Basta con insertarla en la ranura: si se ve el borde amarillo, es hora de cambiar las cubiertas.
Las multas por llevar los neumáticos en mal estado en España son de 200 euros por rueda. Por lo que si las cuatro las llevamos mal, la sanción asciende a 800.
Fuente: La Nueva España
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