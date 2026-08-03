Comprar para sentirse mejor: las señales que pueden revelar una adicción a las compras y cómo aplicarlas para ahorrar dinero

Si alguna vez has estado triste y para compensar el malestar te has comprado algo (sea lo que sea), déjame decirte que puedes acabar volviéndote adicto.

Es obvio que no se trata de casos puntuales, pero cualquier cosa en exceso en mala, y este tipo de conductas empiezan poco a poco, grano a grano, y siempre con el mismo patrón.

Primero, la persona que se siente afectada por una situación mitiga la ansiedad, la tensión o la tristeza con una compra. Una vez hecho, siente un alivio momentáneo que desaparece al cabo de un tiempo. Entonces pueden volver a aparecer los síntomas de ansiedad previos al acto compulsivo, lo que lleva a la persona a repetirlo una y otra vez.

Consejos para superar la adicción a las compras y ahorrar dinero

Haz listas de la compra. De esta manera solo deberás comprar los elementos estrictamente necesarios que apuntaste en esa lista. Aléjate de ciertos contenidos en redes sociales. Dejando de lado el tema de los anuncios publicitarios, las redes sociales son el escenario de vidas perfectas donde las compras constantes son las verdaderas reinas. Sé consciente de que esas vidas que se muestran no son reales al 100%, que el nivel adquisitivo de esas personas probablemente sea superior al tuyo, y que muchas de las cosas que se muestran son colaboraciones o publicidad, por lo que a esos influencers no les ha costado dinero. Varios estudios demuestran que si vas a comprar con hambre, serás más susceptible de caer en la compra compulsiva. Lo más importante, no te martirices si caes de nuevo en las compras compulsivas.

Llegar a volverse adicto a las compras no es tan difícil como puede parecer, por eso, si crees que estás entrando en un círculo vicioso es importante que pidas ayuda y que intentes aplicar estos consejos.