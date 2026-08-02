Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés eléctrica más barata del mercado: la solución todo en uno para cocinar de forma rápida y eficiente
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a apostar por los electrodomésticos multifunción con una oferta pensada para ahorrar tiempo en la cocina. Se trata de la olla exprés eléctrica por solo 48,99 euros, un aparato que reúne varias funciones en un único equipo y que destaca por sus 16 programas automáticos, su gran capacidad y su manejo mediante pantalla táctil.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta olla es que permite realizar múltiples tipos de cocción sin necesidad de utilizar varios electrodomésticos. Entre sus funciones se incluyen la cocción rápida, cocción al vapor, preparación de arroz, cocción lenta, salteado y dorado de alimentos, mantenimiento del calor e incluso la elaboración de yogur.
Además, incorpora 16 programas preestablecidos, diseñados para facilitar la preparación de diferentes recetas con solo pulsar un botón.
Cocina más rápida y eficiente
La olla dispone de un panel de control táctil con pantalla LED, desde el que se pueden seleccionar los distintos modos de cocción y consultar el indicador de presión.
También incorpora una función de inicio diferido, que permite programar el comienzo de la cocción para que la comida esté lista en el momento deseado.
Gracias a sus niveles de alta y baja presión, ayuda a conservar mejor los nutrientes de los alimentos al tiempo que reduce el tiempo de preparación de muchas recetas.
Gran capacidad y accesorios incluidos
Otro de sus puntos fuertes es su capacidad de 5,7 litros, con un volumen útil de 4 litros, suficiente para preparar varias raciones en una sola tanda.
El aparato incluye una olla de acero inoxidable, un accesorio para cocinar al vapor con asas, vaso medidor, cuchara para arroz, cuchara para sopa, una junta de silicona para la tapa y un recetario, permitiendo comenzar a utilizarla desde el primer día.
Alta demanda
La combinación de 16 programas automáticos, múltiples funciones de cocción, gran capacidad y un precio de 48,99 euros convierte a esta olla exprés eléctrica en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con un electrodoméstico versátil que simplifica el día a día en la cocina y permite preparar una gran variedad de recetas con menos esfuerzo. Pincha aquí y consigue la tuya ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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