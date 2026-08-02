Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares más potentes y baratos del mercado: con volumen limitado para proteger los oídos

Action ha lanzado una nueva promoción al mercado que promete conquistar a los amantes de la música en cualquier parte. Se trata de los auriculares inalámbricos que combinan potencia y seguridad y cuyo precio es una auténtica locura: están disponibles por tan solo 8,44 euros.

Uno de los principales atractivos de este artículo es que disponen de hasta 35 horas de autonomía. Un tiempo más que suficiente para disfrutar de una larga lista de reproducción en cualquier parte y con las mejores garantías.

Según indica el fabricante, el volumen está limitado a 85 dB para proteger los oídos. Esta función sirve principalmente para adaptar la intensidad del sonido a un nivel cómodo, proteger la salud auditiva y mejorar la claridad del audio sin distorsiones. Asimismo, los auriculares cuentan con botones para ajustar el volumen, pausar y reproducir.

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de las tiendas Action. Los clientes tendrán un único objetivo: conseguir estos potentes auriculares inalámbricos que por tan solo 8,44 euros prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

Fuente: La Nueva España