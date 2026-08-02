El arroz, el alimento que sirve para algo más que para la paella: limpia tus botellas con este alimento

Hay botellas, jarras, termos, floreros y recipientes que parecen diseñados para desesperar a cualquiera. Por fuera se limpian en un momento, pero por dentro tienen una boca tan estrecha que no cabe la mano, el estropajo no llega al fondo y el cepillo se queda corto. Ahí entra en juego un truco tan simple como curioso: usar arroz crudo como si fuera un pequeño estropajo natural.

La idea es muy sencilla. El arroz, al agitarse dentro de la botella, roza las paredes y ayuda a despegar restos de suciedad, posos, marcas de agua, pequeños restos de bebida o suciedad acumulada en el fondo. No hace magia con manchas muy incrustadas, pero para limpiezas normales funciona sorprendentemente bien.

Para hacerlo, basta con meter en la botella un puñado pequeño de arroz crudo, añadir agua templada y una o dos gotas de lavavajillas. No hace falta llenar el recipiente entero: con un poco de agua es suficiente para que el arroz se mueva bien y pueda arrastrar la suciedad.

Consejos finales Usa poca cantidad de arroz para que pueda moverse bien. No lo tires al fregadero si hay muchos granos. Añade unas gotas de vinagre si hay olor, pero aclara muy bien después. No uses agua demasiado caliente en botellas de plástico. Agita con cuidado si el recipiente es delicado. Repite el proceso si el fondo sigue sucio.

Después se tapa la botella con la mano, con su propio tapón o con un paño, y se agita durante unos segundos con energía. El arroz irá golpeando suavemente las paredes interiores, especialmente el fondo y las esquinas donde normalmente no llega el estropajo. Si la botella está bastante sucia, se puede dejar reposar unos minutos y volver a agitar.

Nunca en el fregadero

Cuando ya se vea más limpia, se vacía el contenido en la basura, no en el fregadero si hay mucho arroz, para evitar atascos. Después se aclara varias veces con agua limpia hasta que no quede jabón ni granos sueltos. Si hace falta, se puede repetir el proceso.

Este truco es especialmente útil para botellas de cristal, jarras estrechas, floreros, aceiteras, botellas reutilizables, vinagreras o recipientes donde quedan restos en el fondo. También sirve para eliminar olores suaves si se combina con agua templada y unas gotas de vinagre, aunque después conviene aclarar muy bien.

Lo importante es no pasarse con el arroz. No hace falta media bolsa: solo un puñado. Si se mete demasiado, se apelmaza y se mueve peor. El truco funciona precisamente porque los granos tienen espacio para desplazarse y rozar las paredes.

También hay que tener cuidado con recipientes muy delicados, muy finos o con decoración interior. En esos casos conviene agitar con suavidad para no rayar ni dañar el material. Y si la botella es de plástico blando, mejor no usar agua muy caliente, porque podría deformarse.

PASO A PASO Echa un puñado pequeño de arroz crudo dentro de la botella.

Añade agua templada hasta cubrir bien el fondo.

Pon una o dos gotas de lavavajillas.

Tapa la botella con la mano, un tapón o un paño.

Agita con fuerza durante unos segundos.

Deja reposar unos minutos si la suciedad está más agarrada.

Vuelve a agitar.

Vacía el arroz en la basura para evitar atascos.

Aclara varias veces con agua limpia.

Deja secar la botella boca abajo.

El truco del arroz tiene algo de remedio de abuela, pero resulta práctico porque utiliza algo barato, fácil de tener en casa y que llega donde no llegan los dedos. Para esas botellas que se quedan turbias por dentro y parecen imposibles de limpiar, puede ser la solución más sencilla.