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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la envasadora al vacío más barata del mercado: no desperdiciarás nada de comida

Un recurso con el que vas a ahorrar mucho dinero

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza o jardín más barata del mercad: tablero de madera dura impregnada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza o jardín más barata del mercad: tablero de madera dura impregnada

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D.C.

Si quieres ahorrar mucho dinero y no desperdiciar nada, en Lidl tienen la envasadora al vacío manual más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una envasadora al vacío manual con la que podrás envasar al vacío recipientes y bolsas con válvula de vacío. Tiene un manejo sencillo e inalámbrico, ya que hace el envasado al vacío con solo pulsar un botón.

Además, tiene función de desconexión automática tras el proceso de envasado.

Peor no solo eso, es que también tienen disponible en Lidl tanto recipientes para envasar al vacío como bolsas para envasar al vacío.

El recipiente sirve para la conservación de alimentos a prueba de aromas, aire y agua. Tiene tapa con válvula de vacío y es resistente a temperaturas de -20 a 100 °C. Es apto para envasadoras al vacío y manguera de vacío; y hace la compensación de presión con solo pulsar un botón. Además, es apto para microondas y lavavajillas.

En cuanto a las bolsas, están en tres tamaños (5 unidades de cada una ) con cierre zip y son aptas para la cocción al vacío (máximo 4 horas). También tienen válvula de vacío y son resistentes a temperaturas de -20 a 100 °C. Su capacidad es de 0,8, 1,2 y 1,4 litros.

Envasadora al vacío. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Precio

Pero volviendo a la envasadora al vacío, su precio es de 3,99 euros, lo mismo que cuesta el recipienta para envasar el vacío así como el set de bolsas, puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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