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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mini parrilla de contacto que garantiza los mejores resultados culinarios: ideal para asar con poca grasa carne, pescado o verduras

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina para perros con la que podrás refrescarse durante todo el verano: es la más barata del mercado

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E.F.

Lidl vuelve a sorprender a todos sus clientes con el lanzamiento de una nueva promoción que garantiza los mejores resultados en la cocina. Se trata de la mini parrilla que combina calidad y funcionalidad y cuyo precio imbatible apunta a que volará de las estanterías en cuestión de horas: está disponible por tan solo 15,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite asar con poca grasa y conservando el sabor de los alimentos. Ideal para elevar la experiencia gastronómica de la carne, pescado o verduras o incluso para tostar pan de sándwich o panini .

La mini parrilla cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG®, lo que evita que la comida se pegue y garantiza un uso libre de arañazos.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. El aparato cuenta con una función de abertura de 180°, lo que permite utilizarla como parrilla de mesa.

Según indica el fabricante, el sistema de funcionamiento es bastante sencillo: dispone de una luz indicadora roja y verde que alertará del punto perfecto de cocción de los alimentos. Sin duda, la solución defintiva para cocinar sin prisas y con la mejores resultados.

Mini parrilla. / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente parrilla que promete volar en cuestión de horas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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