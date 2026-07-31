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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora antiácaros portátil más barata del mercado: idea para llevártela de viaje

Tiene un importante descuento respecto a su precio original

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para los escarpines para playa más baratos: por solo 3,49 euros y no notarás las piedras

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para los escarpines para playa más baratos: por solo 3,49 euros y no notarás las piedras

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D.C.

Si quieres irte de viaje sin preocuparte de los ácaros que puedas encontrarte en tu lugar de vacaciones, en Lidl venden la potente aspiradora antiácaros portátil más barata del mercado, que tiene un importante descuento respecto a su precio original. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.

Se trata de la aspiradora de mano inalámbrica antiácaros CLEANmaxx que tiene un funcionamiento con batería para un manejo especialmente sencillo y una máxima libertad de movimiento sin molestos cables.

De este modo, tendrás más limpieza para un sueño reparador, ya que limpia y desinfecta en un solo paso. Además, elimina el 99,9 % de todos los ácaros gracias a la luz UV-C esteriliza,

Esta aspiradora de mano sirve para aspirar y desinfectar superficies de colchones, edredones, almohadas y mucho más: y cuenta con 2 filtros de polvo fino EPA 11 lavables para un cambio sencillo.

Su depósito de polvo tiene aproximadamente 120 mililítros de capacidad y elimina alérgenos visibles y ocultos. Ideal para viajes, camping o cualquier cosa que se te ocurra.

Aspiradora antiácaros. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Importante descuento

Pero volviendo a la aspiradora antiácaros, lo mejor de todo es su precio, ya que costaba 29,99 euros, pero ahora tiene un importante descuento del 56 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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