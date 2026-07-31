Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el enchufe antimosquitos más potente y barato del mercado: con encendido automático al oscurecer
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
E.F.
Lidl vuelve a sorprender con uno de los productos más prácticos para el verano. Se trata del enchufe antimosquitos UV por solo 3,99 euros, un dispositivo diseñado para ayudar a combatir los insectos voladores en el interior del hogar y que destaca por su funcionamiento automático y su bajo consumo energético.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este aparato es su luz ultravioleta (UV), que atrae a mosquitos y otros insectos voladores hacia la trampa, convirtiéndose en una alternativa práctica para dormitorios, salones o cualquier estancia de la casa.
Además, incorpora un sensor crepuscular, por lo que se enciende automáticamente cuando oscurece y se apaga con la luz del día, evitando tener que conectarlo y desconectarlo manualmente.
Pensado para un uso cómodo y seguro
El enchufe también dispone de un interruptor de encendido y apagado, permitiendo controlar su funcionamiento siempre que se desee.
Su carcasa de plástico aislada incorpora una rejilla de protección, diseñada para ofrecer un uso más seguro durante su funcionamiento y evitar el contacto directo con el interior del dispositivo.
Bajo consumo
Otro de sus puntos fuertes es su reducido gasto energético. Funciona con una potencia de tan solo 0,36 vatios, por lo que puede permanecer conectado durante horas con un consumo eléctrico muy bajo.
Su diseño compacto permite colocarlo directamente en cualquier enchufe de la vivienda sin ocupar apenas espacio.
Enchufe antimosquitos. / Lidl
Alta demanda
La combinación de encendido automático, luz UV para atraer insectos, bajo consumo y un precio de solo 3,99 euros convierte a este enchufe antimosquitos en uno de los productos con más posibilidades de agotarse en Lidl desde mañana. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a las tiendas para hacerse con una solución sencilla, económica y cómoda para mantener a raya a los mosquitos durante el verano.
Fuente: La Nueva España
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