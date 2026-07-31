Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de FermoselleFermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo”David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante más barata del mercado: ideal para descansar y relajarse

Un auténtico chollo que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente telescopio astronómico más barato del mercado: rebaja su precio el set completo con trípode, montura y muchos accesorios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente telescopio astronómico más barato del mercado: rebaja su precio el set completo con trípode, montura y muchos accesorios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

¿Buscas renovar la decoración del jardín? Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección muebles y terraza que promete revolucionar a todos sus clientes. Se trata de la silla colgante que reúne las características necesarias para convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría. ¿Su precio? Una auténtica locura: disponible por tan solo 18,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de una superficie cómoda y grande, lo que la convierte en la opción más asequible para descansar y relajarse. Además, inlcluye un cojín a juego que garantiza una postura cómoda y ergonómica.

En lo que respecta al diseño, cuenta con un alegre estilo boho. Su color beige posiciona a esta silla como una de las opciones más combinables. Además, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que garantiza que no se deteriore con el paso del tiempo.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. El fabricante indica que está elaborada con un tejido robusto y duradero, así como unos cordones resistentes con lazos para colgar. Durabilidad y seguridad, dos características primordiales para añadir este artículo a la cesta de la compra.

Silla colgante. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de comodidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los consumidores tendrán un único objetivo: conseguir esta silla colgante que puedes conseguir ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  3. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  4. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  5. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  6. GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
  7. El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
  8. Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera

Vecinos que retornan a sus pueblos tras ser desalojados por el incendio de Fermoselle: "¡Ay Dios, qué emoción!"

Vecinos que retornan a sus pueblos tras ser desalojados por el incendio de Fermoselle: "¡Ay Dios, qué emoción!"

La campaña informativa que enseña a reaccionar ante un incendio forestal

La campaña informativa que enseña a reaccionar ante un incendio forestal

Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano

Cunquilla de Vidriales, a punto de arder: los vecinos sofocan un incendio en el casco urbano

Bomberos serbios en Fariza

Un incendio amenaza el casco urbano de Cunquilla de Vidriales

Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio: "No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos"

Manuel Fadón, ganadero de Zafara afectado por el incendio: "No nos dejan limpiar, nadie se preocupa de los pueblos"

GALERÍA | El incendio de Fermoselle toca de lleno a la explotación de Manuel Fadón en Zafara

GALERÍA | El incendio de Fermoselle toca de lleno a la explotación de Manuel Fadón en Zafara

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”
Tracking Pixel Contents