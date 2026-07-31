Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los parches de acné más virales: son los más baratos del mercado
Una solución para el problema de la piel
D.C.
Seguro que los has visto en muchos vídeos de Tik Tok e Instagram, y ahora los tienes disponibles en Action, los parches de acné más virales que además son los más baratos del mercado, una solución para el problema de la piel. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.
Se trata de los parches de acné de The Beauty Dept que cuentan con ácido salicílico y además son veganos. Unos parches con diferentes formas como un diamante, un corazón y unos labios que son perfectos si quieres deshacerte rápidamente de un grano.
Parches. / Action
Funcionan de forma muy sencilla: te pones un parche sobre el grano, por ejemplo, antes de acostarte, y el parche absorberá la humedad del grano. Pero muchas personas también lo utilizan por el día, poniéndolo de moda, sobre todo entre los más jóvenes.
Cada paquete cuenta con 35 unidades y puedes entre los parches rosas o los galácticos que son multicolor.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos parches tenía un precio de 1,19 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se quedan en 99 céntimos.
Fuente: La Nueva España
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
- El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
- Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera