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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los parches de acné más virales: son los más baratos del mercado

Una solución para el problema de la piel

Action.

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D.C.

Seguro que los has visto en muchos vídeos de Tik Tok e Instagram, y ahora los tienes disponibles en Action, los parches de acné más virales que además son los más baratos del mercado, una solución para el problema de la piel. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.

Se trata de los parches de acné de The Beauty Dept que cuentan con ácido salicílico y además son veganos. Unos parches con diferentes formas como un diamante, un corazón y unos labios que son perfectos si quieres deshacerte rápidamente de un grano.

Parches. / Action

Funcionan de forma muy sencilla: te pones un parche sobre el grano, por ejemplo, antes de acostarte, y el parche absorberá la humedad del grano. Pero muchas personas también lo utilizan por el día, poniéndolo de moda, sobre todo entre los más jóvenes.

Cada paquete cuenta con 35 unidades y puedes entre los parches rosas o los galácticos que son multicolor.

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Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos parches tenía un precio de 1,19 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se quedan en 99 céntimos.

Fuente: La Nueva España

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