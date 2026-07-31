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Ni azúcar ni mantequilla: el chef Jordi Cruz desvela los dos ingredientes que marcan la diferencia en un bizcocho

El cocinero catalán vuelve a conquistar a su comunidad digital con un truco tan sencillo como sorprendente

Antojo dulce para desayunos y meriendas: bizcocho de arándanos y limón en la freidora de aire

Antojo dulce para desayunos y meriendas: bizcocho de arándanos y limón en la freidora de aire / Paula Ordóñez / Cedida

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E.F.

La pastelería es una rama de la gastronomía que está al alcance de cualquiera. Sin embargo, existen pequeños matices culinarios que marcan la diferencia entre lograr una masa gourmet o una textura simple. Eso es, precisamente, en lo que incide el reconocido chef Jordi Cruz en su última publicación de Instagram.

El cocinero catalán, famoso por su amplía trayectoria en el mundo de la "haute cuisine", ha vuelto a conquistar a toda su comunidad digital con la revelación de un truco para lograr bizcochos "más ligeros, aireados y con mejor desarrollo".

Un trozo de bizcocho. / Freepik

Dos ingredientes que marcan la diferencia

Según indica el chef, en el mundo de la pastelería "ingredientes como la sal o el vinagre pueden parecer secundarios; pero bien utilizados marcan muchísima diferencia". La aplicación del vinagre o limón a la masa de un bizcocho puede ayudar a equilibrar el pH. Además, gracias a su acidez "favorece la reacción con el bicarbonato presente en las levaduras químicas", apunta.

En el caso de las masas fermentadas "ayuda a mantener un entorno más estable y favorable para trabajar fermentaciones largas", lo que garantiza un proceso de elaboración y unos resultados gastronómicos mucho más texturizados.

En la misma línea, Jordi considera que el uso de un ingrediente tan cotidiando como la sal, también puede marcar la diferencia y elevar el sabor de la masa. El chef reconoce que es un elemento sorprendente de aplicar en recetas dulces, pero insiste que su uso "es fundamental" en el proceso de fermentación de la masa. En definitiva, este componente es esencial porque "estabiliza elaboraciones como los merengues, ayuda a controlar fermentaciones y, sobre todo, potencia y redondea el sabor final".

Sal y vinagre. Dos ingredientes al alcance de cualquiera son los que ayudarán a lograr masas propias de la alta cocina. En resumen, "pequeñas cantidades, pero con un impacto enorme en la textura, el equilibrio y el sabor de un buen postre".

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Fuente: La Nueva España

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