Ahora que aprieta el calor, la sombra se ha convertido en un bien de lo más preciado. Por ello, te recomendamos que corras cuanto antes a Lidl para conseguir la sombrilla de Livarno.

Y es que este parasol dará un toque elegante y cuidado a tu jardín o y terraza al tiempo que puede tapar una mesa entera del sol.

¿Qué ofrece?

La sombrilla de Livarno que ofrece Lidl cuenta con una manivela con bloqueo manual para una apertura cómoda y protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80 según el estándar UV 801).

Tiene un dispositivo de inclinación de 3 posiciones para una sombra óptima y su toldo es resistente al agua y a la suciedad con impregnación duradera con ventilación en la capota para disipar el calor y el viento.

Respecto a su estructura es muy estable y de aluminio y acero con aspecto decorativo de madera. Incluye cinta de sujeción cosida, bolsa de transporte e instrucciones.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta sombrilla, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 49,99 euros gracias a su bajada de precio y haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España