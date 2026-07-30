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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente arrocera que es la más barata del mercado: disponible por solo 17,99 euros

Tendrás siempre el arroz en su punto

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente telescopio astronómico más barato del mercado: rebaja su precio el set completo con trípode, montura y muchos accesorios

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente telescopio astronómico más barato del mercado: rebaja su precio el set completo con trípode, montura y muchos accesorios

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D.C.

Si quieres tener siempre el arroz en su punto, en Lidl cuentan con una potente arrocera que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una arrocera de 400 vatios de potencia que permite la preparación óptima de todo tipo de arroz sin que se pegue ni se desborde.

Tiene un recipiente de cocción de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG®I y excelentes propiedades antiadherentes. Además, es muy resistente a los arañazos.

Asimismo, viene con un accesorio para cocción al vapor para verduras, pescado o lo que se te ocurra, y función automática de mantenimiento del calor después de la cocción.

Su carcasa es de acero inoxidable con aislamiento térmicoII y tiene botón de apertura de la tapa, válvula de salida de vapor y recipiente de recogida de condensación, además de 2 luces indicadoras (cocción/mantenimiento del calor).

El cable de alimentación es extraíble e incluye taza medidora, cuchara para arroz e instrucciones.

Cocedor de arroz. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Descuento

Pero volviendo a la arrocera, lo mejor de todo es su precio, ya que tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en solo 17,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ

Fuente: La Nueva España

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