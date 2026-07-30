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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la potente bomba de aire inalámbrica más barata del mercado: ideal para estas vacaciones

Algo totalmente imprescindible

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el potente altavoz de bolsillo más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el potente altavoz de bolsillo más barato del mercado: por solo 3,99 euros

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D.C.

Estamos en verano y llegan las vacaciones, por eso en Action tienen la potente bomba de aire inalámbrica más barata del mercado, algo totalmente imprescindible. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de la bomba de aire inalámbrica 3 en 1 de Grundig que incluye seis cabezales y es recargable.

Bomba de aire. / Action

Bombea todo tipo de objetos sin esfuerzo con esta versátil bomba de aire 3 en 1 de Grundig que es idónea para casa y de viaje, ideal para neumáticos de coche, bicicletas, colchones de aire y pelotas, entre otros.

Elige fácilmente el ajuste adecuado para una presión alta o un mayor volumen de aire. La pantalla digital nítida permite leer fácilmente la presión, mientras que la bomba se detiene automáticamente en cuanto se alcanza el valor establecido.

Su diseño inalámbrico te permite llevarla fácilmente a cualquier lugar. Incluye accesorios, cable de carga y bolsa de almacenamiento.

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Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta bomba de aire inalámbrica teníaun precio de 19,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 15 por ciento, con lo que se queda en 16,88 euros.

Fuente: La Nueva España

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