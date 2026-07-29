The Pink Elephant: el refugio artístico de la Baronesa Thyssen en la Costa Brava

Frente al Mediterráneo, en la bahía de S'Agaró, The Pink Elephant Hotel propone una experiencia centrada en el descanso, el diseño y el arte. Impulsado por la Baronesa Thyssen, el establecimiento ha sido concebido como un hotel boutique solo para adultos en el que la arquitectura, los espacios y la selección de obras de arte mantienen un diálogo con el paisaje que lo rodea.

El hotel presenta una fachada de color rosa que da paso a interiores completamente blancos, jardines tropicales y estancias abiertas a la luz natural. La propuesta busca crear un ambiente en el que el diseño y la tranquilidad acompañen la estancia de los huéspedes.

Nueve habitaciones y espacios para el descanso

The Pink Elephant Hotel cuenta con nueve habitaciones, una terraza sobre el mar, piscina exterior, camas balinesas, piscina interior climatizada, sala de cine privada y un spa equipado con sauna y baño turco.

La propuesta del establecimiento está orientada a quienes buscan desconectar y disfrutar del entorno sin prisas, con espacios pensados para favorecer el descanso.

El restaurante del hotel también abre sus puertas a quienes no se alojan en él y ofrece una carta basada en la cocina mediterránea, con especial atención al producto de temporada.

Entre las propuestas para comenzar la comida figuran los matrimonios de anchoa, boquerón y piparra, las anchoas de l'Escala con aceite de oliva o el taco de gamba roja marinada con lima, cremoso de aguacate y mayonesa de wasabi.

La carta incluye elaboraciones como la zamburiña gratinada sobre crema de calabaza y langostino, la berenjena frita con miel de caña y ralladura de naranja, el arroz del chef con sepia, gamba y tartar de gamba, el arroz del señoret y la fideuá marinera.

También forman parte de la oferta los mejillones al vapor con limón fresco, las gambas salteadas con ajo y perejil y los calamares a la andaluza con mayonesa de lima. Para terminar, el restaurante propone postres como la torrija caramelizada con helado de vainilla o la piña fresca con esencia de menta y cristales de Halls.

La propuesta de The Pink Elephant Hotel combina alojamiento, gastronomía y espacios concebidos para disfrutar del entorno de S'Agaró, con el Mediterráneo como protagonista de la experiencia.