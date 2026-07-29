Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de pedicura Y manicura inalámbrico más barato del mercado. el favorito de los salones de belleza

Si quieres bajar pero estar perfecta ala vez como si acabaras de salir de una sesión de cuidados, debes correr a Lidl para conseguir ya el set de manicura y pedicura inalámbrico que tiene un precio único.

Y es que se trata de un completo juego con accesorios que podrás llevar de viaje donde quieras y con el que no dependerás de un cable para usarlo gracias a su función inalámbrica.

¿Qué ofrece?

¡Di adiós a las uñas antiestéticas y a la piel áspera! Con el set de manicura/pedicura inalámbrico Cien BEAUTY, transformarás tus manos y pies en un verdadero centro de atención. Este set inalámbrico te ofrece un cuidado profesional en la comodidad de tu hogar. Gracias a los 10 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro, puedes limar, pulir y alisar tus uñas, así como eliminar eficazmente callos y durezas. La forma ergonómica y la luz LED brillante garantizan un trabajo preciso. ¡Regálate la sensación de unas manos y pies perfectamente cuidados!

Cuenta con 3 niveles de velocidad y 10 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 eliminador de callos de zafiro para la eliminación rápida de callos más gruesos, 1 fresa de llama para liberar uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para pulir y alisar la superficie de la uña, 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña, 1 fresa redonda para eliminar suavemente los ojos de gallo, 1 fresa de aguja para exponer uñas encarnadas y eliminar trozos de uña muerta 1 lima de callos de cristal para la eliminación rápida de callos gruesos o grandes en la planta del pie y el talón.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura inalámbrico más barato del mercado. el favorito de los salones de belleza / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este completo set de manicura y pedicura inalámbrico, lo puedes encontrar en Lidl por 13,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España