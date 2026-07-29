Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de los Arribes del Duero avanza hacia Fermoselle: Un barrio evacuado y el resto del pueblo confinadoIncendios en Ávila: Segunda fase de desescalada para las personas evacuadas y confianadasLa Junta valora sancionar a la promotora de una planta de biogás en Peleas de Abajo por retomar las obrasMás de 1.400 zamoranos se benefician de las ayudas de alquiler de la Junta
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cacerola de acero inoxidable más potente y barata del mercado: ideal para sofreír rápida e intensamente a altas temperaturas

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza o jardín más barata del mercad: tablero de madera dura impregnada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa plegable de terraza o jardín más barata del mercad: tablero de madera dura impregnada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.F.

Lidl vuelve a reforzar su catálogo de cocina con el lanzamiento de una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de la cocina de calidad. Se trata de la cacerola de acero inoxidable que combina calidad y funcionalidad a precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos es que permite sofreír rápida e intensamente a altas temperaturas; ideal para quienes busquen que los alimentos queden crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Esta olla también puede convertirse en el aliado perfecto para los consumidores más sanos, ya que dispone de un fondo de estructura de panal que garantiza una cocción saludable y baja en grasa.

Según indica el fabricante, la cacerola es apta para horno hasta 250 °C , mientras que la tapa de cristal hasta 180 °C, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias. Asimismo, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción.

Cacerola de acero inoxidable. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 24,99 euros apunta a que a partir de mañana miles de consumidores correrán a las tiendas Lidl para conseguir esta cacerola de acero inoxidable. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
  2. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  3. Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
  4. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  5. ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
  6. Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
  7. La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación
  8. Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia

Trump reparte varios caramelos durante el funeral del senador republicano Lindsey Graham

DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Evacuados siete pueblos de los Arribes; Bermillo de Sayago se prepara para recibir a los vecinos

DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Evacuados siete pueblos de los Arribes; Bermillo de Sayago se prepara para recibir a los vecinos

La DO Toro reclama una transición energética "ordenada y compatible con el territorio" ante la proliferación de grandes proyectos de biogás

La DO Toro reclama una transición energética "ordenada y compatible con el territorio" ante la proliferación de grandes proyectos de biogás

El incendio de Fermoselle avanza imparable: así se ven las llamas y el humo desde la carretera de Formariz.

Madridanos ya tiene garantizada agua potable de calidad

Madridanos ya tiene garantizada agua potable de calidad

GALERÍA | La residencia de Fermoselle, desalojada por el incendio

GALERÍA | La residencia de Fermoselle, desalojada por el incendio

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Hong Kong pone fin a años de prohibición: los perros ya pueden entrar en los restaurantes con sus dueños

Hong Kong pone fin a años de prohibición: los perros ya pueden entrar en los restaurantes con sus dueños
Tracking Pixel Contents