Con el verano y las vacaciones el descanso es fundamental para recuperar fuerzas, relajarnos y aprovechar de las horas de sueño de más. Es cierto que el calor puede dificultad este momento. Pero si quieres dormir como un bebé, lo mejor es que corras a Action para conseguir el juego de sábana bajera ajustable de punto Hotel Royal.

Disponible en cinco colores, negro, azul, gris, rosa y blanco, estas sábanas son sinónimo de descanso y a un precio de lo más barato.

¿Qué ofrece?

Hecha de punto muy cómodo de primera calidad, las esquinas son elásticas para que la sábana bajera se mantenga en su lugar. Un dormitorio digno de un hotel empieza por una ropa de cama agradable, como esta sábana bajera de punto Hotel Royal que hace juego con la funda nórdica. Disponible en 90/100x190/200 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sábanas bajeras en diferentes tamaños más barato del mercado: por solo 5,95 euros / ACTION

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

Y es que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

Precio

Pero volviendo a estas sábanas bajeras, las puedes conseguir en Action por tan solo 5,95 euros.

Fuente: La Nueva España