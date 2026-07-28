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El ofertón del verano: rebaja de 100 euros en el set ideal de muebles de ratán para la terraza

El conjunto de sofá y comedor ofrece una gran resistencia al sol y a la intemperie

Conjunto de muebles del Leroy Merlín

Conjunto de muebles del Leroy Merlín / LM

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Isabel Rodríguez

Leroy Merlin continúa publicando ofertas para aprovechar el tiempo libre, mejorar las casas y sobre todo sus exteriores para disfrutarlos al máximo. En el amplio catálogo de la cadena francesa de bricolaje y productos para el hogar encontramos de todo: piscinas, barbacoas, pérgolas o parasoles. 

Pero antes de equiparnos con extras, todo jardín o terraza necesita lo más básico: unos muebles de exterior, es decir, una mesa y unas sillas donde poder compartir con nuestros seres más queridos comidas familiares o cenas entre amigos. 

Al estar a la intemperie, los muebles deben ser duraderos a las condiciones meteorológicas del verano, como las altas temperaturas o las tormentas estivales, por lo que el material debe de ser de calidad. Además, si vamos a pasar mucho rato en las sillas, estas deben ser confortables para marcar la diferencia. Por eso, aunque el precio de estos muebles pueda parecer caro de primeras, se trata de una buena inversión que amortizarás todos los veranos. 

Y ahora, Leroy Merlin ha rebajado en 100 euros su set de muebles más bonito y completo, compuesto por una mesa de centro, un sofá esquinero y dos puf fabricado en aluminio y trenzado de ratán sintético en color beige. Se trata del modelo Medena, una estructura sólida y duradera, que no se oxida y además de fácil limpieza: solo hace falta agua y jabón.

Muebles de ratán.

Muebles de ratán. / Leroy Merlín

El sofá y los sillones cuentan con respaldo ligeramente inclinado para ofrecer mayor comodidad, incorporan cojines de poliéster en color blanco, son desenfundables con cremallera (para facilitar su limpieza) y son resistentes al exterior y los rayos UV.

La mesa dispone de tablero de cristal también para facilitar su limpieza. Como explican desde el Leroy Merlín, la serie Medena ofrece una gran resistencia al sol (soporta hasta 3.600 horas de exposición en las horas de máxima radiación) y a la intemperie, por lo que podrás tener este set en el exterior durante todo el año, y cuenta con una garantía de 5 años.

Las medidas de la mesa son: 150 x 70 x 90 cm. Sofá esquinero: 189 x 79 x 79 cm + 207 x 79 x 79 cm. Puf: 50 x 35 x 50 cm (ancho x alto x fondo). Y además, puedes combinar este set con el resto de elementos de la serie Medena pensados para jardín, terraza o patio. El precio del conjunto era de 1.299 euros y ahora está rebajado 100 euros, por lo que su precio actual es de 1.199 euros.

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Las opiniones de los clientes

Los clientes elogian ampliamente la comodidad excepcional, el diseño elegante y la alta calidad del producto. Destacan que los cojines son resistentes al agua y fácil de limpiar, mientras que el marco es robusto y duradero. Muchos aprecian lo fácil que es montarlo y su versatilidad como sofá y comedor. El conjunto se describe como espacioso, bien acabado y perfecto para terrazas. Aunque algunos mencionan detalles menores como pequeñas inconsistencias de color, la mayoría considera que ofrece excelente relación entre estilo, funcionalidad y valor duradero.

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