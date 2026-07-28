Multado con 200 euros por subirse a la moto tras salir de la playa: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la nueva orden del BOE

Vuelven los desplazamientos por carretera en una nueva operación salida que estará bajo la supervisión de la Dirección General de Tráfico (DGT).

También comienza para los motoristas. De hecho, este vehículo, ahora que el sol y los días despejados predominan, es uno de los favoritos para moverse por el lugar de vacaciones. Y no solo por sentir el aire en nuestro cuerpo, sino también por la facilidad para aparcar respecto a los coches y evitar los atascos.

Eso sí, la nueva normativa va a poner el ojo en los motoristas, sobre todo en verano y en los días soleados. El Consejo de Ministros ha aprobado es, a propuesta del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables. En vías urbanas se incorporan nuevas normas que son específicas para ciclistas. Así, circularán preferentemente por el centro del carril y los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Además, en vías de un solo carril, con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o inferior y previa a la señalización perceptiva, la autoridad municipal podrá permitir circular en dos sentidos, según ha explicado la ministra.

Respecto a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo.

Se establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y el uso de un calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros. Así que si eres de los que iba a la playa con las chanclas puestas por no cambiar el calzado o, simplemente por comodidad, que sepas que este gesto va a ser motivo de multa.

Asimismo, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Los 'riders' que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

Fuente: La Nueva España