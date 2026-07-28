Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero giratorio de pie más barato del mercado: para jardín o terraza y se pliega como un paraguas

Ahora que el calor y el sol son los protagonistas del día a día, es el momento de secar nuestra ropa al aire libre sin miedo a que la lluvia no la estropee. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el tendedero giratorio de Leifheit.

Un producto perfecto para colocar en la terraza, el jardín o incluso en interior y que ahora mismo tiene un descuento espectacular.

¿Qué ofrece?

Montado con una mano, guardado de forma compacta. El LinoPop-Up 140 es la solución perfecta para el hogar y para llevar. Simplemente presiona hacia abajo en la pieza central del mango, los cuatro brazos de la línea se pliegan suavemente y se bloquean; el tendedero de pie ya está listo para usar. Ideal no solo para el hogar, el balcón estrecho, la terraza pequeña o el baño, sino también perfecto para llevar de viaje, acampando y en caravanas.

Porque el LinoPop-Up 140, con un peso de solo 3,6 kg, también es maravillosamente ligero y fácil de transportar. Desplegado, el tendedero de una mano con 14 metros de longitud de línea ofrece suficiente espacio para más de una carga de lavadora, en menos de un metro cuadrado de superficie.

Las líneas están dispuestas ligeramente inclinadas de adentro hacia afuera, de modo que se puede alcanzar fácilmente cada línea. Con una altura de 95 cm incluso la línea más externa ofrece la posibilidad de secar prendas largas como toallas de baño o pantalones. Los brazos de línea estables y la amplia superficie de apoyo aseguran una posición segura incluso con carga completa. Los hilos se pueden tensar de forma sencilla y cómoda presionando el mango de control. Si ya no se necesita el práctico tendedero de pie, se puede cerrar con la misma facilidad con la que se abre: simplemente suelte el bloqueo con una mano, levante el LinoPop-Up al mismo tiempo y los brazos se plegarán. Plegado, el tendedero de pie LinoPop-Up 140 tiene solo 12 cm de ancho y se puede guardar para ahorrar espacio en la caravana o autocaravana, en baños pequeños o en el trastero. Una funda protectora facilita el transporte y mantiene las cuerdas limpias.

Tendedero giratorio. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este tendedero giratorio lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 58,99 euros gracias al descuento que tiene actualmente. Lo puedes conseguir haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España