La Guardia Civil insta a todos los conductores asturianos a abrochar los cinturones traseros aunque no vaya nadie en los asientos

La primera operación salida del verano ya ha comenzado. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, durante los meses de julio y agosto, se produzcan en el Principado más desplazamientos de largo recorrido que nunca: 3.283.000. Son un 3,7% más de movimientos que el año pasado. Por meses, en julio se esperan 1.567.000, y en agosto, 1.602.000. Durante las próximas semanas, la Guardia Civil intensificará todo tipo de controles en las carreteras regionales, con el objetivo de reducir la siniestralidad.

Una de las cosas que mirarán con lupa los agentes es la baliza V-16. Este verano es el primero desde que el nuevo dispositivo de preseñalización de emergencias entró el vigor, el pasado 1 de enero. La Guardia Civil advierte que no solo es importante llevarla siempre en el coche y usarla cuando sea necesario, sino que aún más importante es activarla para que de manera virtual avise al resto de conductores.

La Guardia Civil no para estos días de difundir vídeos alertando de los peligros en la carretera y de las medidas que debemos tomar antes de emprender cualquier viaje. Los agentes también han compartido "trucos pro" a través de las redes sociales para minimizar los daños por un accidente de tráfico en caso de tenerlo. Aquí es donde entran en juego los cinturones de la parte trasera. La DGT pide abrocharlos aunque no vaya nadie sentada en los asientos.

Una agente explica que, gracias a este simple gesto, "evitarías que la carga del maletero acabase en el interior del vehículo" en caso de colisión. Y es que cualquier objeto, por pequeño que llevemos, llega a multiplicar su peso si chocamos. De ahí, la importancia de esta medida, que actúan como una especie de arnés de refuerzo, frenando maletas, mochilas y demás carga.

Cortes en varios túneles

Por otro lado, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado este viernes de la prolongación de las obras de modernización de los túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares, en la autovía del Cantábrico (A-8) y la que une Oviedo y Villaviciosa (A-64), durante los "meses de verano". Estos se encuentran justo en un nodo de vías rápidas con alta demanda de tráfico en época estival, entre Gijón y el concejo maliayés, en la zona donde confluyen ambas autovías y sus alrededores. De hecho, la Dirección General de Tráfico ha señalado la A-8 en Villaviciosa, a la altura de Rodiles, como uno de los puntos conflictivos durante las vacaciones.

Fuente: La Nueva España