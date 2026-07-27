El método para no sufrir cada vez que tienes que hacer un regalo.

Cumpleaños, celebraciones familiares, Navidad o eventos especiales forman parte habitual de la vida social, pero también pueden convertirse en un gasto imprevisto si no se planifican con antelación. La clave está en crear un fondo específico para regalos.

Una estrategia sencilla consiste en establecer una cantidad fija mensual destinada exclusivamente a regalos. Reservar entre 10 y 20 euros al mes permite acumular entre 120 y 240 euros al año, una cifra suficiente para cubrir la mayoría de compromisos sin afectar al presupuesto general.

Este sistema evita uno de los errores más comunes: concentrar todo el gasto en momentos puntuales. Navidad o varios cumpleaños seguidos pueden desajustar las cuentas si no existe una previsión previa.

Otra opción es anticiparse al calendario. Anotar fechas importantes y estimar el gasto previsto permite organizar las compras con tiempo, aprovechar descuentos y evitar decisiones impulsivas de última hora.

También es recomendable ajustar el valor del regalo al contexto. No todas las ocasiones requieren el mismo desembolso y, en muchos casos, un detalle compartido o simbólico puede ser igual de significativo.

El fondo para regalos puede guardarse en una cuenta separada o incluso en efectivo, siempre con un control claro del dinero disponible. Así se evita recurrir a otros ahorros o al crédito cuando llega una fecha señalada.

Planificar los regalos no resta valor al gesto, sino que permite disfrutarlos sin preocupación económica. Con pequeñas aportaciones mensuales, es posible mantener las tradiciones sin que supongan un problema para las finanzas personales.