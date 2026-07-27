Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el potente altavoz de bolsillo más barato del mercado: por solo 3,99 euros

A la hora de ir a la playa o a la piscina, qué mejor que relajarse escuchando nuestra música favorita. Por ello, Action cuenta con un altavoz Bluetooth de bolsillo que puedes que llevar donde quieras y sin necesidad de no llevar una mochila o bolso grande.

Y es que este aparato de Action es de lo más práctica y, a su vez, de lo más potente.

¿Qué ofrece?

Reproduce música fácilmente a través de Bluetooth y cuenta con un práctico cordón para llevar a todas partes. Y es que gracias a este altavoz de Action lleva tu música a todas partes con este altavoz de tamaño reducido. Se empareja superrápido por Bluetooth, por lo que disfrutarás de un sonido nítido al instante. El cordón permite colgarlo fácilmente del bolso, de una bicicleta o de tu chaqueta. Ideal para viajar, un pícnic o para estar casa. Tamaño pequeño, gran comodidad.

Está disponible en rosa, blanco y negro y tiene pilas incluidas, por lo que no dependerás siempre de saber si está cargado o no.

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. "Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠".

Y es que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. "Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!", explican.

Precio

Pero volviendo a este altavoz inalámbrico, lo puedes conseguir en Action por tan solo 3,99 euros.

Fuente: La Nueva España