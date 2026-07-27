Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de maletas blandas de cabina más barato del mercado: por solo 14,95 euros

Ya estamos en julio y seguro que son millones los que en las próximas horas van a coger su vuelo para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Por ello, si quieres volar de la forma más cómoda debes correr a Action para conseguir la maleta blanda Spilbergen Krakow perfecta para llevar contigo sin facturar.

Y es que, además, este producto está dentro de la promoción semanal que ofrece la famosa cadena de supermercados.

¿Qué ofrece?

Esta maleta está provista de una cerradura numérica y tiene ruedas dobles desmontables con las que puedes ahorrar espacio a la hora de guardarla en avión o incluso en el coche.

"Con sus ligeras ruedas dobles, te desplazarás sin esfuerzo por el aeropuerto. Con prácticos compartimentos y cerradura numérica. ¡Compacta, elegante y lista para salir! ¿Adónde irás en tu próximo viaje?", explican desde Action.

Esta maleta está disponible en beige, gris y negro y tiene una capacidad de 32 litros. Cuenta con cuatro compartimientos y cuatro ruedas con las que te podrás mover con facilidad tanto en aeropuertos como una vez que pasees por tu destino rumbo al hotel o al apartamento.

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

Y es que En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

Precio

Pero volviendo a esta maleta de viaje, la puedes conseguir en Action por tan solo 14,95 euros.

Fuente: La Nueva España