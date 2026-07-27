Consumo
Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de maletas blandas de cabina más barato del mercado: por solo 14,95 euros
"Con sus ligeras ruedas dobles, te desplazarás sin esfuerzo por el aeropuerto. Con prácticos compartimentos y cerradura numérica"
Daniel Cid
Ya estamos en julio y seguro que son millones los que en las próximas horas van a coger su vuelo para disfrutar de sus merecidas vacaciones. Por ello, si quieres volar de la forma más cómoda debes correr a Action para conseguir la maleta blanda Spilbergen Krakow perfecta para llevar contigo sin facturar.
Y es que, además, este producto está dentro de la promoción semanal que ofrece la famosa cadena de supermercados.
¿Qué ofrece?
Esta maleta está provista de una cerradura numérica y tiene ruedas dobles desmontables con las que puedes ahorrar espacio a la hora de guardarla en avión o incluso en el coche.
"Con sus ligeras ruedas dobles, te desplazarás sin esfuerzo por el aeropuerto. Con prácticos compartimentos y cerradura numérica. ¡Compacta, elegante y lista para salir! ¿Adónde irás en tu próximo viaje?", explican desde Action.
Esta maleta está disponible en beige, gris y negro y tiene una capacidad de 32 litros. Cuenta con cuatro compartimientos y cuatro ruedas con las que te podrás mover con facilidad tanto en aeropuertos como una vez que pasees por tu destino rumbo al hotel o al apartamento.
Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos.
Y es que En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro!
Precio
Pero volviendo a esta maleta de viaje, la puedes conseguir en Action por tan solo 14,95 euros.
Fuente: La Nueva España
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