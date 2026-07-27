La DGT confirma el adiós al color blanco de la clásica matrícula: el cambio que se va a ver desde julio y que también afecta a los vehículos gasolina o diésel

A partir de mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) arranca el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.

Un dispositivo habrá que sumar la Operación Paso del Estrecho (OPE) con motivo del incremento de vehículos con matrícula extranjera que circulan por las vías nacionales. En total se estiman que unos 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África. Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados. El operativo incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

Pero también hay una novedad que cada vez se va a ver más en las carreteras españolas en los próximos días. Y es que, como informan los expertos de RACE, las matrículas rosas que se están viendo en España son unas placas temporales procedentes de Francia. Aunque muchos conductores creen que forman parte de un nuevo sistema de la DGT, lo cierto es que España no ha implantado oficialmente este tipo de matrícula.

Estas placas temporales comenzaron a utilizarse en Francia para identificar de forma más clara a determinados vehículos en situación provisional de registro. El objetivo principal es diferenciar los coches que están pendientes de la matriculación definitiva y que necesitan circular temporalmente mientras completan los trámites administrativos.

El color rosa permite reconocer rápidamente que se trata de una matrícula temporal y no de una placa ordinaria. Con este color tan llamativo las autoridades francesas buscan reducir los fraudes y facilitar el control de los vehículos que están circulando mediante una identificación visual más evidente.

Antes de que llegasen estas matrículas rosas a Francia, había quien seguía circulando con la matrícula provisional (se parecían a las ordinarias con su fondo blando y las letras y números en negro) durante meses o años y así evitar el pago del impuesto de matriculación francés cometiendo un fraude. Sin embargo, con estas matrículas ya no hay trampa: el color rosa los delata, y además, en la propia matrícula se indica la fecha de caducidad de la misma. La confusión sobre estas placas se debe a que cada vez aparecen con más frecuencia en las carreteras españolas, especialmente en zonas turísticas, pasos fronterizos y áreas con gran movimiento internacional de vehículos. Muchos conductores han interpretado erróneamente que España iba a cambiar el color de sus matrículas temporales, sin embargo, esto no va a ser así, de momento.

Actualmente, la DGT mantiene su propio sistema de placas provisionales, como las matrículas verdes para particulares o las rojas utilizadas por empresas y concesionarios. Por tanto, las matrículas rosas no sustituyen a ninguna matrícula española ni forman parte de una nueva normativa nacional

Fuente: La Nueva España