Cobras 1.300 euros y vives con tus padres: así puedes ahorrar para independizarte.

El primer sueldo marca el inicio de la autonomía económica, pero también es una etapa en la que resulta fácil perder la oportunidad de ahorrar. Vivir con los padres reduce los gastos fijos, pero sin una estrategia clara ese margen puede desaparecer en ocio, compras impulsivas o gastos innecesarios.

Con un salario de 1.300 euros, el punto de partida debe ser fijar un objetivo concreto: independizarse. Para ello, los expertos recomiendan aplicar una regla básica: ahorrar primero y gastar después. Reservar entre el 20 % y el 30 % del sueldo —entre 260 y 390 euros mensuales— permite crear un colchón económico en menos de un año.

Una de las estrategias más efectivas es simular los gastos futuros. Aunque no se pague alquiler, destinar una cantidad como si se hiciera ayuda a acostumbrarse a la realidad económica que llegará al independizarse. Ese dinero puede guardarse como ahorro, acelerando el proceso.

También es importante controlar los gastos recurrentes. Suscripciones, compras a plazos o gastos fijos innecesarios pueden limitar la capacidad de ahorro a medio plazo. Reducir estos compromisos permite disponer de mayor liquidez.

Otra herramienta útil es separar el dinero. Disponer de una cuenta específica para el ahorro evita la tentación de utilizar esos fondos para gastos cotidianos y permite visualizar el progreso.

Ahorrar en esta etapa no depende tanto del salario como de los hábitos. Aprovechar el tiempo en casa de los padres para construir una base económica sólida puede marcar la diferencia entre una independencia rápida o un proceso más lento y complicado.